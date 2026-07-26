Fakir, il sindaco Lepore sotto scorta: Bologna sta per esplodere

Il clima d'odio colpisce anche Matteo Lepore, il sindaco Pd di Bologna accusato nei giorni scorsi di non aver fatto nulla per arginare le violenze di piazza seguite alla morte di Abderrahim Fakir, il marocchino deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro. La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al primo cittadino in seguito alle minacce comparse sui social, come riferiscono Corriere della Sera e Repubbblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. "Lo stato di diritto è in pericolo", sono le parole di Lepore riportate da Repubblica.

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Era stato lo stesso Lepore a denunciare le minacce ricevute: "Lepore ti vogliamo come Fakir", "Per caso ha la scorta o non se lo fila nessuno? Così gli troviamo degli agenti su misura per lui". E' solo una parte della valanga che ha travolto il sindaco dopo la notte di guerriglia in pieno centro, tra lunedì e martedì, seguita alla manifestazione per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir. Insulti, ma soprattutto minacce, che hanno spinto il dem a presentare querela in Questura per tutelarsi.

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In città è ancora altissima la tensione, con massima attenzione per il presidio chiamato da collettivi e comitati per questa sera al Pilastro, a una settimana dalla morte del 42enne. Tra i messaggi rivolti a Lepore anche alcuni inviati privatamente, e in un caso con l'indirizzo di una casa del primo cittadino.

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