Fakir, il sindaco Lepore sotto scorta: Bologna sta per esplodere

Il clima d'odio colpisce anche Matteo Lepore, il sindaco Pd di Bologna accusato nei giorni scorsi di non aver fatto nulla per arginare le violenze di piazza seguite alla morte di Abderrahim Fakir, il marocchino deceduto durante un fermo di polizia al quartiere Pilastro.
La Prefettura di Bologna ha deciso di assegnare la scorta al primo cittadino in seguito alle minacce comparse sui social, come riferiscono Corriere della Sera e Repubbblica. La protezione, secondo quanto scrivono i giornali, dovrebbe attivarsi nei prossimi giorni. "Lo stato di diritto è in pericolo", sono le parole di Lepore riportate da Repubblica.
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Era stato lo stesso Lepore a denunciare le minacce ricevute: "Lepore ti vogliamo come Fakir", "Per caso ha la scorta o non se lo fila nessuno? Così gli troviamo degli agenti su misura per lui". E' solo una parte della valanga che ha travolto il sindaco dopo la notte di guerriglia in pieno centro, tra lunedì e martedì, seguita alla manifestazione per chiedere verità e giustizia sulla morte di Fakir. Insulti, ma soprattutto minacce, che hanno spinto il dem a presentare querela in Questura per tutelarsi.
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In città è ancora altissima la tensione, con massima attenzione per il presidio chiamato da collettivi e comitati per questa sera al Pilastro, a una settimana dalla morte del 42enne. Tra i messaggi rivolti a Lepore anche alcuni inviati privatamente, e in un caso con l'indirizzo di una casa del primo cittadino.
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A quanto apprende l'agenzia Ansa sono una decina i messaggi finiti nella querela-denuncia. Proprio dai familiari di Fakir è arrivato un messaggio di solidarietà nei confronti di Lepore, attraverso il legale Fabio Anselmo: "La fine di Fakir non si può augurare a nessuno". Nel quartiere multiculturale e popolare di Bologna, sotto il palazzo di via Svevo dove è morto Abderrahim, il solito via vai di cittadini ma nessuno ha voglia di commentare l'ennesimo video di quei drammatici momenti vissuti nemmeno una settimana fa. In particolare uno dei più scioccanti, quando Abderrahim è ormai morto e viene mostrata una chiara chiazza di sangue sotto il capo che è stata l'ennesima miccia di scontro tra i fronti legali di famiglia e agenti. In serata però alcuni familiari e gli amici più cari, oltre a tanti abitanti, hanno voluto ricordare l'uomo con una veglia e una cena comune.