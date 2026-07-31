Franco Baresi, il dolore di Paolo Maldini: "Mi hai protetto da bimbo, mi hai insegnato tutto"

Insieme hanno costituito la colonna portante del Milan campione di qualunque cosa dell'era Berlusconi. Insieme hanno sofferto. Come a Pasadina, quando l'Italia di Arrigo Sacchi si arrese al Brasile ai calci di rigore. Ma tra i due c'era un rapporto al di là del pallone e del Milan. Un legame quasi tra fratello maggiore e minore. Una vita insieme, con gli stessi colori.

"Ciao Franco - il messaggio postato da Maldini su Instagram -. Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella - ha concluso - continuerà ad accompagnarci per sempre".