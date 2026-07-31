Franco Baresi, il dolore di Paolo Maldini: "Mi hai protetto da bimbo, mi hai insegnato tutto"

Da capitano a capitano, da leggenda a leggenda. Tra i messaggi più toccanti per ricordare Franco Baresi, scomparso oggi - venerdì 31 luglio -, quello di Paolo Maldini merita una menzione speciale. Perché non si tratta soltanto di un ex compagno di squadra con il quale "Piscinin" ha condiviso una serie di conquiste leggendarie. Ma stiamo parlando di una sorta di passaggio di consegne, tra una generazione di miti a un'altra.
Insieme hanno costituito la colonna portante del Milan campione di qualunque cosa dell'era Berlusconi. Insieme hanno sofferto. Come a Pasadina, quando l'Italia di Arrigo Sacchi si arrese al Brasile ai calci di rigore. Ma tra i due c'era un rapporto al di là del pallone e del Milan. Un legame quasi tra fratello maggiore e minore. Una vita insieme, con gli stessi colori.
Franco Baresi, il gesto e le parole di Maradona che spiegano tutto: ecco il videoSe le sono date di santa ragione per 7 stagioni, sportivamente parlando. Dal 1984 al 1991, e soprattutto dal 1987 in poi...
"Ciao Franco - il messaggio postato da Maldini su Instagram -. Oggi provo la stessa sensazione di quando, per un qualsiasi motivo, non potevi scendere in campo al nostro fianco: come faremo senza il nostro Capitano? Mi hai insegnato a lottare fino all’ultimo respiro, cosa significhino l’attaccamento alla maglia e il valore di essere un vero leader. Lo hai fatto con l’esempio, ogni giorno: poche parole, ma tantissimi fatti. Mi hai protetto quando ero un bambino, mi hai guidato da ragazzo e mi hai ispirato da uomo. Sei stato il calciatore più forte con cui abbia mai avuto l’onore di giocare. Un abbraccio affettuoso a tutta la tua famiglia, in particolare a tua moglie Maura e ai tuoi figli, Edoardo e Giannandrea. Ci mancherai, Capitano. Ma la luce della tua stella - ha concluso - continuerà ad accompagnarci per sempre".