Franco Baresi, il gesto e le parole di Maradona che spiegano tutto: ecco il video

Se le sono date di santa ragione per 7 stagioni, sportivamente parlando. Dal 1984 al 1991, e soprattutto dal 1987 in poi, Franco Baresi e Diego Armando Maradona sono stati i due "nemici" per eccellenza del calcio italiano. Il primo alla guida della difesa del Milan, il secondo numero 10 del Napoli.

Le due grandi della Serie A nella seconda parte di quel decennio magico. El Pibe a portare gli azzurri in vetta al campionato per due anni, il numero 6 rossonero a condurre il Diavolo allo scudetto e alle Coppe dei Campioni. Durissimo e spietato Baresi, spirito d'acciaio. Irriducibile l'argentino, il più grande talento del calcio di tutti i tempi.

Ogni qual volta si sono incrociati, a San Siro o al San Paolo, sono state scintille. Interventi in tackle, spallate, dribbling, accelerazioni improvvise. In pratica, il manuale del pallone in un uno-contro-uno. Ad accomunarli la classe infinita, la voglia di vincere, la carta d'identità (entrambi erano nati nel 1960). A dividerli tutto il resto: il ruolo, certo, ma anche l'interpretazione tattica (Baresi simbolo della difesa a zona, libero modernissimo e totale; Maradona simbolo per eccellenza dell'individualità che supera e annulla gli schemi) e forse pure ideologia e società.

Franz "era" il Milan di Silvio Berlusconi, una potenza sportiva, economica, mediatica. Diego "era" Napoli, intesa come città che si ribellava al "dominio del Nord e di Milano". Nulla poteva insomma vederli dalla stessa parte. Se non l'enorme stima e rispetto reciproci. Oggi che Baresi è morto, 5 anni e mezzo dopo Maradona, vengono alla mente le straordinarie parole con cui Diego lo ricordava da calciatore.

Era il 1989, il Napoli aveva appena vinto una sfida in casa contro i campioni d'Europa in carica. Salvatore Biazzo insegue negli spogliatoi Maradona, che indossa la casacca numero 6 di Baresi. "Diego, ogni volta che segni un gol una maglia nuova?", gli chiede il giornalista Rai. "Questa è di un grandissimo giocatore. Io penso che Franco Baresi è il massimo come difensore. Questo è un ricordo che mi porterò per tutta la vita".