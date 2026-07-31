Ceuta, Bonelli delira e assolve Sanchez: "Colpa di Meloni e della Ue"

La sinistra italiana non si smentisce mai. Pur di non dare la colpa al sodale Pedro Sanchez per quanto sta accadendo a Ceuta, dove migliaia di migranti marocchini stanno devastando l'exclave spagnola, Angelo Bonelli punta il dito contro l'Europa e, persino, contro Giorgia Meloni. Siamo alle comiche.

"Le immagini che arrivano da Ceuta sono terrificanti. Sono immagini di disperazione e rappresentano il fallimento di un’Europa che spende centinaia di miliardi di euro in armi e guerre, mentre la povertà devasta intere popolazioni africane - la nota del leader di Alleanza Verdi e Sinistra -. Di questo, però, nessuno si occupa. L’Africa è stata abbandonata a se stessa, tra il Piano Mattei di Giorgia Meloni, la riduzione dei fondi per la cooperazione non è stata costruita alcuna politica seria per governare e regolarizzare i flussi migratori".