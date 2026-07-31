Vannacciano indagato, il "colpo di genio": l'intercettazione di Luca Carleo

«Mi son fatto venire un colpo di genio che guarda...». È il 10 febbraio scorso e Luca Carleo, 45 anni, sta parlando al telefono. Quello che non sa è che quella conversazione è intercettata (e ora è agli atti dell’inchiesta della procura di Milano sul gruppo Ops di cui allora era direttore generale). «C’era un bonifico vincolante per mezzo milione, ci siamo accorti che, vabbè, 200 li abbiamo versati e un bonifico non è partito: quindi la Consob chiedeva conto e ho fatto tutto stasera». «Praticamente 300mila euro me li sono accollati al volo, retrodati, verbali, ho fatto operazioni parti correlate, tutto. Tutto quello che è immaginabile l’abbiamo fatto». E ancora: «La Consob ha mandato una roba da vaffanbagno, come al solito, e quindi ho dovuto trovare la pezza per metterla in ordine. Tutto qui».

Da una parte c’è il dato politico (d’altronde Carleo è appena stato nominato responsabile vicario per la Lombardia da Futuro nazionale e ha pure incamerato la delega per la città metropolitana di Milano), dall’altra c’è la guardia di finanza che spulcia e indaga e ipotizza una sfilza di reati finanziari lunga quanto uno scontrino del super (tra le altre manipolazioni del mercato e ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza). Sul primo fronte ci pensa il diretto interessato che, non appena riceve un invito a comparire dai pm per l’interrogatorio preventivo, si dimette dalla carica e fa un passo indietro nel partito del generale Vannacci.