Franco Baresi, il periodo buio: il crac bancario e il traffico di opere d'arte

Franco Baresi ha sempre tenuto separata la fama conquistata sul campo dalla vita di tutti i giorni. Per decenni è stato uno dei calciatori più riconoscibili d'Italia, ma fuori dagli stadi ha scelto un'esistenza lontana da copertine e mondanità. Accanto a lui c'è sempre stata la moglie Maura Lauri, sposata negli anni della carriera rossonera, con la quale ha costruito una famiglia. I loro figli sono Edoardo, nato nel 1991 durante l'esperienza messicana di Baresi, e Giannandrea, di nazionalità russa e adottato dalla coppia nel 1997. Entrambi hanno sempre preferito restare fuori dai riflettori, senza seguire le orme del padre nel calcio.

La riservatezza è stata una cifra della famiglia Baresi. Rarissime le interviste private, pochissime le apparizioni pubbliche insieme ai figli. Anche dopo il ritiro, l'ex capitano del Milan ha continuato a esporsi quasi esclusivamente per motivi legati al club rossonero o a iniziative istituzionali, evitando di trasformare la propria vita personale in un racconto mediatico. Negli anni, però, non sono mancati momenti complicati. Il più noto risale al 2005, quando la moglie Maura venne coinvolta nell'inchiesta "Prestige Cars", relativa a un presunto sistema di truffe nel commercio di auto di lusso. Una vicenda che ebbe grande risonanza, ma dalla quale uscì completamente estranea dopo gli accertamenti della magistratura.