Inter, patto tra Lautaro Martinez e Chivu: cosa può accadere il 5 settembre

Lautaro Martinez è già tornato. Non ancora al cento per cento della condizione, ma abbastanza per prendersi subito il centro dell’Inter e soprattutto per rispettare un patto costruito con Cristian Chivu. Il capitano nerazzurro è partito titolare contro il Monza nella prima giornata di campionato, una scelta tutt’altro che scontata dopo un’estate più lunga e complicata del previsto. A certificare la centralità dell’argentino ci hanno pensato anche le parole di Beppe Marotta, che lo ha nuovamente definito incedibile, e quelle dello stesso Chivu nel postpartita. Il tecnico ha spiegato la decisione di mandarlo in campo dal primo minuto nonostante una condizione ancora da ritrovare: Lautaro, per caratteristiche e personalità, serviva subito all’Inter.

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Dietro la scelta c’è anche il lavoro dell’allenatore nella sua versione più psicologica. Chivu ha capito che il suo capitano, reduce dalla delusione del Mondiale per Club e tra gli ultimi a rientrare dalle vacanze, aveva bisogno di ritrovare rapidamente il campo e il proprio ruolo all’interno del gruppo. Non soltanto per i gol, ma per quello che riesce a trasmettere: carisma, leadership, aggressività e qualità tecnica. Lautaro, dal canto suo, ha accettato la sfida. Tra lui e Chivu è nato così un accordo molto semplice: lavorare per arrivare al massimo della condizione nel momento in cui l’Inter dovrà affrontare il primo vero esame della stagione.

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