La Roma travolge la Fiorentina: Dybala inventa, Malen segna 3 gol

Subito ciclone Malen. L'olandese, arrivato alla Roma lo scorso gennaio, dopo un Mondiale incolore ricomincia da dove aveva finito (14 gol in 18 partite la scorsa metà stagione) e trascina i giallorossi a un larghissimo successo al debutto in campionato: all'Olimpico la Fiorentina viene travolta 4-0, con tripletta dell'attaccante e ultimo sigillo di Pisilli.

Per Giampiero Gasperini, che ha fatto debuttare dal 1' il neo-acquisto Rodrigo Mora e ha lanciato il 19enne Lulli sulla fascia, bel gioco e tre punti per ribadire le ambizioni della Magica. La Fiorentina di Grosso, invece, senza Moise Kean (molto vicino al Como) sembra ancora una incompiuta: tanti giocatori di qualità a centrocampo (da Atta a Mastantuono) ma il solo Pellegrino davanti non può bastare. Per il ds Paratici, dopo un calciomercato da fuochi d'artificio, suona un campanello d'allarme.

Dopo un miracolo di De Gea su Mora e un gol annullato per fuorigioco a Hermoso, Malen sblocca la partita al 28' prima di scatenarsi e chiudere di ratto i conti nella ripresa, con altre due reti al 53' e al 62'. Straordinario un ispirato Paulo Dybala, autore di tre assist. Ultimo squillo all''86' di Pisilli.