Sondaggio Bidimedia, chi prende il posto di Avs: terremoto per il duo Bonelli-Fratoianni

Alleanza Verdi e Sinistra italiana soppiantata da Futuro Nazionale. L'ultimo sondaggio, quello diffuso da BidiMedia e realizzato da PolitPro, vede Avs e FN ormai appaiate al 6,5 per cento. Stando alle cifre, Fratelli d’Italia resta saldamente primo partito al 27 per cento, seguito dal Partito democratico che lo insegue al 21,3. E ancora, il Movimento 5 Stelle si attesta al 12,7, confermandosi terza forza seguito da Forza Italia che si assesta al 7,7. Come detto, poco più dietro il partito di Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni, ma anche quello di Roberto Vannacci appunto.

Sondaggio Ipsos-Doxa, in caso di ballottaggio alle elezioni Meloni vince su Schlein Tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein non c'è paragone. Di fronte alla possibilità di un ballottaggio nel...

A un passo la Lega di Matteo Salvini quotata al 6 per cento e, più indietro, Azione al 3, Italia Viva al 2,4, +Europa all’1,4, Noi Moderati all’1,1 per cento. Mentre gli altri partiti complessivamente valgono il 4,4. Intanto, in vista delle elezioni e dell'incognita coalizioni, una rilevazione condotta da Analisi Politica tra i soli elettori di Azione, ha indagato le preferenze dell’elettorato sulle alleanze elettorale, ponendo a confronto due scenari alternativi.

Sondaggio Piepoli, il leader del campo largo? Schlein stracciata da Conte e non solo: chi la supera Un sondaggio dell’Istituto Piepoli ha analizzato la fiducia sulla futura leadership del campo largo. Secondo la ri...