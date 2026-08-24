Adani contro Allegri, il caso deflagra: "Hai visto Lele?", massacrato

"La direzione è nitida, la richiesta sicura, il gesticolare descrive, senza esitare, il verbo come unica via da perseguire. Ci voglio credere ancora. A Napoli si deve fare calcio". Con queste parole Lele Adani ha postato un video che ritrae Massimiliano Allegri mentre dà indicazioni alla sua squadra con gesti che ricordano il celebre mantra "E facciamo calcio" da lui stesso lanciato. Il post ha immediatamente riacceso l'annoso dibattito tra risultatisti e giochisti che ha nell'attuale allenatore del Napoli e in Adani due dei suoi principali esponenti.

Sotto al video gli utenti si sono scatenati i commenti dei tifosi. Con una netta maggioranza di loro che si è schierata dalla parte di Allegri, punzecchiando Adani sulla netta sconfitta in Premier League di Roberto De Zerbi, tecnico che l'opinionista ha sempre esaltato. "Il tuo idolo De Zerbi ha fatto calcio?", "A Brentford non hanno fatto futbol?", "Il maestro De Zerbi ha fatto calcio, hai visto Lele?", "Parlaci di De Zerbi". Adani si è poi nuovamente schierato contro l'allenatore livornese a La Domenica sportiva. "Perché De Rossi dice che questa situazione è diversa da tutte le altre? Perché non lascia spazio a interpretazioni: include tutte le persone che hanno ereditato la vita sul pianeta terra. Non è solo una questione per addetti ai lavori: qualsiasi persona che analizzi con lucidità il calcio, o anche solo l’aspetto del corpo umano, vede un calciatore che si contrappone e viene abbattuto. Questo fallo non è in discussione, c’è e basta. Non c’entra chi l’ha subito e chi lo ha fatto. Se Rrahmani protegge la palla, Messias lo spinge e fa gol, arrivano su da Napoli a lamentarsi". Nel post partita Allegri aveva dichiarato: "Ero in panchina e neanche quando avevo dieci decimi a 15 anni avrei visto bene quel fallo lì".

Quello dell'ultimo fine settimana è solo l'ennesimo capitolo di uno scontro tra l'allenatore e l'opinionista che va avanti ormai da tempo immemore (e che francamente ha anche un po' stancato). Tutto cominciò il 27 aprile 2019 quando, nel post partita di Inter-Juventus 1-1, Adani contestò duramente Max per la mancanza di gioco. Un attacco al quale Allegri rispose così: "Siete tutti teorici, tu non sai niente di calcio e infatti stai lì. Stai zitto che ora parlo io. C’è una differenza tra fare teoria e vincere. Io ho vinto sei scudetti". In seguito a quell'episodio, il difensore ex Fiorentina e Inter ha portato avanti una vera e propria battaglia contro l'attuale mister del Napoli. Un dibattito che ha appassionato moltissimi tifosi - trasformandosi in un vero e proprio tema di discussione in tutto il Paese - e che, purtroppo, non sembra destinato a esaurirsi.