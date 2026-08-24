Meloni fischiata a Taranto? "Sì, c'ero anche io": ora tutto torna

"Faccio outing! Io sono tra quelli che ha fischiato la Meloni!": il consigliere comunale Antonio Lenti ha ammesso in un post su Facebook di aver fischiato anche lui contro la premier Giorgia Meloni in occasione dell'inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo a Taranto. Sottolineando di non averlo fatto solo per ragioni legate all'ex Ilva. Entrando a gamba tesa nella polemica politica e schierata, il consigliere 30enne ha accusato la presidente del Consiglio di non essersi mai fatta vedere: "Nei suoi 4 anni e mezzo di governo non c’è stata mai la possibilità di contestarla o confrontarsi, perché qui non è mai venuta. La città non è stupida, l’ha capito e le contestazioni sono state per le più disparate ragioni".

In un secondo momento, Lenti è passato alla "lezione" politica e, ovviamente, alle critiche nei confronti del governo: "Giorgia ha preso due batoste, non solo dalla città con i fischi, ma anche dai discorsi di Ferrarese e Mehrez Boussayene che hanno presentato i Giochi come momento di cooperazione, solidarietà, tolleranza, incontro tra i popoli e pace. Tutti concetti, ideali e princìpi che stridono con le politiche del governo Meloni, che concepisce il Mediterraneo soprattutto come spazio di sicurezza: bloccare le partenze, esternalizzare le frontiere, rafforzare la sorveglianza, aumentare i rimpatri e, ora, inseguire Vannacci che parla di 'remigrazione'".

Il consigliere, poi, si è chiesto se sia stato opportuno contestare Meloni durante la cerimonia dei giochi. E si è pure risposto da solo: "Assolutamente sì. Ha avuto lo stesso trattamento di Trump ai mondiali di calcio, altra competizione sportiva, andata in onda in mondovisione, tra cui molti di quelli che oggi si stanno scandalizzando, hanno anche condiviso. Lo sport nasce per unire, non per dividere. E tutti coloro che invece di costruire ponti alzano muri, possono restare benissimo a casa".