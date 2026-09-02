Nick Kyrgios, "la gallina ha fatto l'uovo": chi lo umilia

Tra i grandi critici di Nick Kyrgios c'è anche Karen Khachanov, con il quale c'era un conto in sospeso. Nel corso dell'ultima puntata del podcast di First Tour, il tennista russo ha commentato la sospensione dell'australiano per la positività alla cocaina riscontrata dopo un controllo anti-doping. Proprio lui, il grande accusatore di Jannik Sinner. Colui che per mesi aveva puntato il dito contro il numero uno al mondo definendolo un dopato. Chiamasi karma.

"Lui è un personaggio che attira continuamente negatività e attenzione su di sè - ha dichiarato Khachanov -. Nel tennis, anche quando non giocava, gli piaceva attaccare la gente su Twitter. E ora che gli si è rivolto tutto contro… Chi la fa, l'aspetti. Non sono sorpreso e in un certo senso non provo neanche troppa compassione, è la conseguenza logica delle sue azioni. L'anno scorso scriveva di Sinner o di qualcun altro dicendo ‘non gioco in doppio con chi si dopa', e guardalo ora: la gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo - ha concluso -, c'è cascato lui stesso".