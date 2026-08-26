Sinner, la lezione di Federer: qual è stato il grande errore di Jannik

Proprio lo svizzero ne ha parlato prima degli US Open , dove è tornato per alcune esibizioni e per una speciale sessione di allenamento con Lorenzo Musetti . Secondo solo a Feliciano Lopez , Fernando Verdasco e Andreas Seppi per Slam consecutivi disputati, Roger indica nella programmazione una delle chiavi della sua longevità: "Ogni infortunio fa storia a sé. Alcuni sono sfortunati, altri capitano perché magari hai spinto un po' troppo oltre o per l'accumulo di tanti fattori”.

E ancora: “Non conosco la gravità o la dinamica esatta dei loro problemi, ma chiaramente il momento peggiore per infortunarsi è subito prima del Roland Garros — aggiunge Federer — perché poi rischi di saltare Parigi e Wimbledon dato che sono consecutivi, e diventa una rincorsa affannosa per l'US Open, come abbiamo visto con Carlos. Io ho sempre cercato di programmare un buon calendario inserendo pause adeguate, anche se è più facile a dirsi che a farsi".

Il campione svizzero invita anche a scegliere con attenzione dove concentrare le energie: "Ho preso i miei rischi piazzando più tornei di quanti avrei dovuto, ma sono sempre riuscito a portarli a termine — le sue parole — Credo sia fondamentale stabilire le priorità: per alcuni può essere la tournée americana, per gli australiani lo Slam di casa. Ognuno ha periodi diversi dell'anno in cui vuole raggiungere il picco di forma, anche perché è impossibile essere al top venti volte l'anno. I tifosi non dovrebbero dimenticarlo: è dura essere al massimo in ogni singolo match.