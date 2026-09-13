Daniel Maldini, incidente all'alba a Milano: ricoverato in ospedale

Dalla gioia in campo per il gol su rigore che ha dato altri 3 punti al Cagliari contro l'Atalanta alla grande paura nella notte. Daniel Maldini, trequartista dei sardi, è rimasto ferito in modo non grave in un incidente tra due auto.

Il 24enne secondogenito di Paolo Maldini ha passato la serata a Milano, la città in cui è nato e ha iniziato la sua carriera da calciatore, nel Milan, dopo aver giocato sabato sera a Bergamo. L'incidente è avvenuto attorno alle 5.15 in via Caracciolo, nella periferia nord del capoluogo lombardo, e ha visto coinvolte 6 persone, tutte ferite in modo non grave: due ragazze di 20 e 22 anni e tre ragazzi di 19, 20, 21 anni, oltre a Maldini che compirà 25 anni fra un mese. Sono intervenute tre ambulanze e un'automedica, uno dei feriti è stato medicato sul posto, mentre gli altri cinque sono stati portati in ospedale, con il calciatore del Cagliari trasportato in codice giallo al Fatebenefratelli per accertamenti. Sul posto sono ancora in corso i rilievi della polizia locale per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.

Secondo quanto ricostruito dalla Polizia Locale, Maldini era alla guida di una Porsche Carrera 4 e sarebbe entrato in via Caracciolo da via Tolentino senza dare la precedenza a una Golf che stava andando verso via Mac Mahon. La parte anteriore della macchina del calciatore del Cagliari ha così urtato l'altra vettura che è andata poi a sbattere contro una Mercedes parcheggiata in via Caracciolo. I feriti sono stati trasportati in codice giallo al Policlinico, al San Carlo e al Fatebenefratelli e sono stati disposti gli esami tossicologici per alcol e droga.