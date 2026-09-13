Sofia Goggia, "malori in Argentina": costretta a tornare subito in Italia

Finisce prima del previsto la trasferta in Argentina di Sofia Goggia per preparare la prossima stagione invernale. La campionessa italiana di sci alpino è stata costretta a far ritorno in Italia a causa di alcuni malori accusati durante il consueto ritiro pre-stagionale nel comprensorio sciistico di Ushuaia. L'azzurra si stava allenando con la Nazionale di sci italiana dal 23 agosto e sarebbe dovuta restare nella stazione sciistica argentina ad allenarsi fino a venerdì 18 settembre, per poi spostarsi in Cile fino ai primi giorni del mese di ottobre. Nei prossimi giorni la 33enne campionessa bergamasca svolgerà gli accertamenti del caso, come spiega il comunicato della Federsci italiana (Fisi).

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"Trasferta argentina conclusa con anticipo da Sofia Goggia. La campionessa bergamasca, vincitrice della medaglia di bronzo nella discesa olimpica di Milano Cortina 2026 e della Coppa del mondo di supergigante nella passata stagione, ha accusato dei malori durante la sua permanenza a Ushuaia che durava dallo scorso 23 agosto, e d'accordo con la Commissione Medica Fisi presieduta dal dottor Andrea Panzeri, ha deciso di rientrare in Italia per sottoporsi nei prossimi giorni agli accertamenti del caso".

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