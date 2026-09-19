Jannik Sinner, la profezia funesta dell'ex coach: "Sarebbe un aiuto ad Alcaraz"

In attesa del ritorno in campo di Jannik Sinner - che ha già saltato il Roland Garros e lo Us Open -, stanno rimbalzando con sempre più insistenza alcune voci che darebbero Juan Carlos Ferrero come prossimo coach del numero uno al mondo. L'allenatore spagnolo, che in passato ha affiancato niente meno che Carlos Alcaraz, ha annunciato che farà ritorno in panchina il prossimo anno. Ma alcuni non vedo di buon occhio questa suggestione. Un esempio? Rick Macci, storico coach, tra le altre, di Serena Williams e Maria Sharapova.

"Se Ferrero finisse per allenare o aiutare Sinner, la mia opinione sarebbe esattamente l'opposto - ha scritto sui social Macci -. Questo aiuterebbe Alcaraz più di chiunque altro se dovessero affrontarsi. A quel punto, mentalmente, Carlos scaverebbe ancora più a fondo e riuscirebbe a batterli entrambi, prima o poi. Le avversità rendono ancora più forte la grandezza. E la grandezza trova sempre una marcia in più. Gli allenatori che viaggiano ricevono in egual modo troppi elogi e troppe critiche. Chiunque può aiutare chiunque, e un punto di vista diverso a volte fa bene, purché non sia di parte. Quando Carlos è in forma - ha concluso l'ex coach di Serena Williams -, non importa cosa sappia o faccia l'avversario".