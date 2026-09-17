Laila Hasanovic umilia la ex di Jannik Sinner: basta una sola parola

No, il paragone con la ex è troppo. E così, sorprendentemente, Laila Hasanovic rompe il silenzio per respingere al mittente il paragone con la ex del suo attuale compagno, Jannik Sinner. Una presa di posizione inaspettata, arrivata sui social e affidata a una risposta brevissima, ma inequivocabile. La modella danese, 25 anni, è stata accostata a Brooks Nader, modella e attrice americana di 29 anni, dopo aver pubblicato un video sul proprio profilo TikTok. Sotto il contenuto è comparso il commento "la gemella di Brooks Nader", che suggeriva una somiglianza fisica tra le due. La replica di Laila non si è fatta attendere: "Nah". Una sola parola per liquidare il confronto.

Jannik Sinner, cure al laser: il quadro si complica Mentre a New York è stato definito il quadro delle semifinali dello Us Open (Zverev-Khachanov da una parte, Shelt...

Ma dietro quel secco rifiuto potrebbe esserci anche una questione di carattere e di stile di vita. Hasanovic, finalista a Miss World Denmark e molto attiva sui social, mantiene infatti un profilo piuttosto riservato quando si tratta della propria relazione con Sinner. Nader, al contrario, è abituata a una presenza mediatica decisamente più esuberante, tra copertine, reality e nuovi progetti televisivi.

Carlos Alcaraz, sfogo estremo di Paolo Bertolucci: "Vergogna! Piano diabolico per uccidere il tennis" L'eliminazione a sorpresa, a tratti drammatica, di Carlos Alcaraz al termine di un match fiume ai quarti di finale d...