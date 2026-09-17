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Laila Hasanovic umilia la ex di Jannik Sinner: basta una sola parola

giovedì 17 settembre 2026
Laila Hasanovic umilia la ex di Jannik Sinner: basta una sola parola

2' di lettura

No, il paragone con la ex è troppo. E così, sorprendentemente, Laila Hasanovic rompe il silenzio per respingere al mittente il paragone con la ex del suo attuale compagno, Jannik Sinner. Una presa di posizione inaspettata, arrivata sui social e affidata a una risposta brevissima, ma inequivocabile.

La modella danese, 25 anni, è stata accostata a Brooks Nader, modella e attrice americana di 29 anni, dopo aver pubblicato un video sul proprio profilo TikTok. Sotto il contenuto è comparso il commento "la gemella di Brooks Nader", che suggeriva una somiglianza fisica tra le due. La replica di Laila non si è fatta attendere: "Nah". Una sola parola per liquidare il confronto.

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Ma dietro quel secco rifiuto potrebbe esserci anche una questione di carattere e di stile di vita. Hasanovic, finalista a Miss World Denmark e molto attiva sui social, mantiene infatti un profilo piuttosto riservato quando si tratta della propria relazione con Sinner. Nader, al contrario, è abituata a una presenza mediatica decisamente più esuberante, tra copertine, reality e nuovi progetti televisivi.

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Il nome della statunitense era stato accostato a quello del campione azzurro nell'estate del 2025, dopo alcune battute delle sorelle Nader durante un'intervista radiofonica. Grace Ann aveva lasciato intendere che uno dei pretendenti di Brooks avesse un cognome che "fa rima con winner". Un'allusione che aveva immediatamente alimentato le indiscrezioni.

Brooks aveva poi scherzato con la sorella: "smettila di parlare, ti picchio quando torniamo a casa". Le voci, tuttavia, si erano rapidamente sgonfiate, mentre la relazione tra Sinner e Hasanovic proseguiva lontano dai riflettori.

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