Libero logo
Abbonamento Digitale
Di Battista
Sigfrido Ranucci

Jannik Sinner, rumors clamorosi sul nuovo coach: schiaffo ad Alcaraz?

mercoledì 16 settembre 2026
Jannik Sinner, rumors clamorosi sul nuovo coach: schiaffo ad Alcaraz?

1' di lettura

Juan Carlos Ferrero, ex allenatore di Carlos Alcaraz, è pronto a tornare sui campi da tennis. Dopo la complicata conclusione del rapporto con il fenomeno spagnolo, il tecnico ha annunciato il suo ritorno nel tour, senza però specificare con chi lavorerà. "Quest’anno sono molto rilassato, mi godo il tempo con la mia famiglia e mi preparo per quello che verrà l’anno prossimo. Penso che tornerò nel circuito tennistico, ma non posso dire con chi".

In Spagna sono certi che il riferimento di Ferrero vada a Rafa Jodar, la nuova promessa del tennis spagnolo, passata in un solo anno dalla 478esima all'11esima posizione del ranking Atp. Il classe 2006, infatti, fino a questo momento è stato seguito solo dal papà e non ha ancora un vero e proprio team.

Jannik Sinner torna in campo? "Il 24 ottobre": un segnale sospetto

È il segnale che l'attesa potrebbe presto finire. Jannik Sinner, uscito dalla lunga fase riabilitativa che lo...

Inutile però negare che l'annuncio di Ferrero abbia fatto pensare anche a un suo possibile ingresso nello staff di Jannik Sinner. Un'ipotesi che prende corpo soprattutto alla luce della volontà, più volte manifestata da Darren Cahill, di allontanarsi dal mondo del tennis. Questo scenario, tuttavia, resta al momento solo ed esclusivamente una supposizione, priva di conferme ufficiali da entrambe le parti.

Carlos Alcaraz, sfogo estremo di Paolo Bertolucci: "Vergogna! Piano diabolico per uccidere il tennis"

L'eliminazione a sorpresa, a tratti drammatica, di Carlos Alcaraz al termine di un match fiume ai quarti di finale d...
tag
jannik sinner
juan carlos ferrero
darren cahill

Dopo un lungo stop Jannik Sinner torna in campo? "Il 24 ottobre": un segnale sospetto

L'altoatesino Jannik Sinner, cure al laser: il quadro si complica

Trova le differenze Laura Pausini, la foto ritoccata con Sinner e Kimi Antonelli. Ecco l'originale, esplode un putiferio

ti potrebbero interessare

Amorim, eccellente a parole. Ma... per il Milan è l'ora dei fatti

Amorim, eccellente a parole. Ma... per il Milan è l'ora dei fatti

Claudio Savelli
Aldo Serena, una cupa profezia sull'Inter: "Occhio, cosa si rischia a Roma"

Aldo Serena, una cupa profezia sull'Inter: "Occhio, cosa si rischia a Roma"

Paolo Macarti
Juventus, Spalletti in bilico: l'allenatore ha due partite per tenersi la Juve

Juventus, Spalletti in bilico: l'allenatore ha due partite per tenersi la Juve

Kolarov sbrocca con Pairetto: "Vergognati". Inter-Udinese, caos in campo

Kolarov sbrocca con Pairetto: "Vergognati". Inter-Udinese, caos in campo