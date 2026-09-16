Jannik Sinner, rumors clamorosi sul nuovo coach: schiaffo ad Alcaraz?

Juan Carlos Ferrero, ex allenatore di Carlos Alcaraz, è pronto a tornare sui campi da tennis. Dopo la complicata conclusione del rapporto con il fenomeno spagnolo, il tecnico ha annunciato il suo ritorno nel tour, senza però specificare con chi lavorerà. "Quest’anno sono molto rilassato, mi godo il tempo con la mia famiglia e mi preparo per quello che verrà l’anno prossimo. Penso che tornerò nel circuito tennistico, ma non posso dire con chi".

In Spagna sono certi che il riferimento di Ferrero vada a Rafa Jodar, la nuova promessa del tennis spagnolo, passata in un solo anno dalla 478esima all'11esima posizione del ranking Atp. Il classe 2006, infatti, fino a questo momento è stato seguito solo dal papà e non ha ancora un vero e proprio team.