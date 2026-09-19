Guido Crosetto, siluro al Fatto: "Falso, offensivo, ingannevole e gravissimo"

"Il giornale 'Il Fatto Quotidiano', nella sua edizione di oggi, ha superato sé stesso nella definitiva mistificazione dei fatti. Il titolo 'L'Italia in guerra senza dirlo agli italiani e al Colle' è falso, offensivo, ingannevole e gravissimo per la dignità del mio ufficio, il mio giuramento da Ministro, come per il Capo dello Stato, le Forze Armate, i cittadini. L'Italia non è in guerra. Il Parlamento non è stato 'escluso' da niente. Il Quirinale non è stato tenuto all'oscuro di nulla". Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

"La presenza militare italiana in Arabia Saudita - rileva Travaglio - non è mai stata 'segreta'. Sarebbe stato sufficiente consultare gli atti del Parlamento, dove più volte sono andato, come pure dove si sono recati anche il Capo di Stato Maggiore, il Comandante del Covi, il Ministro degli Esteri, i Sottosegretari alla Difesa, fornendo tutte le informazioni necessarie, e doverose, in merito a tale specifica missione. Ed io non ho 'minimizzato' l'attacco al nostro Eurofighter: l'ho seguito personalmente, l'ho comunicato ed ho chiesto le valutazioni operative sulla sicurezza del nostro personale. L'ho fatto di notte come di giorno, seguendo in ogni momento tutti gli sviluppi dell'attacco e sincerandomi, sempre personalmente, delle condizioni dei nostri militari".