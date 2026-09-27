Hamilton resta di sasso in tv, riesce a dire solo "sì"

Dopo un Gran Premio dell'Azerbaijan complicato, Lewis Hamilton ha preferito non commentare le indiscrezioni sul possibile futuro di Christian Horner in Ferrari. Al termine della gara di Baku, il sette volte campione del mondo stava spiegando le difficoltà incontrate durante la corsa quando l'intervista di Sky UK ha improvvisamente cambiato argomento.

Al pilota britannico è stato chiesto se fosse ancora convinto della direzione intrapresa dalla Ferrari sotto la guida di Fred Vasseur, nonostante le recenti dichiarazioni di Horner, che aveva aperto alla possibilità di lavorare un giorno per la scuderia di Maranello. Hamilton ha risposto soltanto con un secco "Yes".

Anche alle domande successive il pilota ha mantenuto un atteggiamento estremamente prudente. Alla richiesta di commentare l'unità all'interno della squadra ha risposto con un altro "sì", mentre, interrogato sulle prospettive della Ferrari per le prossime gare, ha concluso con un laconico "Keep trying", invitando di fatto a continuare a lavorare.

La cautela di Hamilton arriva al termine di una gara difficile per la Ferrari. Charles Leclerc, partito dalla seconda posizione, ha concluso al quarto posto, mentre Hamilton ha tagliato il traguardo sesto, nella stessa posizione dalla quale era partito, venendo superato nel finale anche da Kimi Antonelli.

Il britannico aveva definito la propria gara "pretty bad", spiegando di aver faticato a portare gli pneumatici nella corretta finestra di funzionamento. Nonostante un miglioramento nel primo stint, con il secondo set di gomme Hamilton ha continuato a perdere aderenza senza riuscire a trovare il ritmo necessario per attaccare i rivali.