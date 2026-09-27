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Sigfrido Ranucci

"Non devo dirlo?!": Leclerc fulminato dall'addetta stampa in tv

domenica 27 settembre 2026
"Non devo dirlo?!": Leclerc fulminato dall'addetta stampa in tv

2' di lettura

Charles Leclerc ha chiuso quarto il GP dell’Azerbaijan quando Sky gli ha chiesto se sulla sua Ferrari avesse utilizzato la power unit ADUO-1 oppure la più recente ADUO-2. Il monegasco ha risposto quasi automaticamente: "Avevo l’ultima specifica". Accanto a lui l’addetta stampa della Scuderia ha cominciato a scuotere la testa. Leclerc se ne è accorto, si è girato e, realizzando di aver forse rivelato un’informazione riservata, ha aggiunto: "Non so se sto dicendo una cosa che non dovevo dire".

La domanda nasceva dalla gestione particolare dei motori Ferrari nelle ultime settimane. L’ADUO-2, ultima evoluzione frutto delle concessioni FIA, aveva debuttato sulla vettura di Leclerc a Monza. Quella stessa unità era stata coinvolta nel violento incidente alla Parabolica e inviata a Maranello per controlli. Nel GP di Madrid Ferrari aveva preferito non utilizzarla sulla macchina numero 16. Prima di Baku Leclerc aveva confermato che il motore era di nuovo disponibile nel pool, senza però specificare quale unità sarebbe stata montata sulla SF-26.

La scelta era considerata un’informazione strategica e il team non intendeva comunicarla agli avversari.Nonostante disponesse della specifica più recente, Leclerc ha raccontato di aver sofferto parecchio sui lunghi rettilinei di Baku, dove difendersi dagli avversari è risultato particolarmente complicato. Partito dalla seconda posizione dopo una delle migliori qualifiche stagionali della Ferrari (a otto decimi da George Russell), non è riuscito a conservare un posto sul podio. Ha chiuso quarto dietro alle Red Bull di Max Verstappen e Isack Hadjar, mentre Lewis Hamilton ha terminato sesto alle spalle anche di Kimi Antonelli.

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