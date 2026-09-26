Libero logo
Abbonamento Digitale
Bollo auto
Sigfrido Ranucci

Gp Azerbaigian, vince Russell: Leclerc quarto davanti ad Antonelli

sabato 26 settembre 2026
Gp Azerbaigian, vince Russell: Leclerc quarto davanti ad Antonelli

2' di lettura

George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1, sul circuito di Baku. Il pilota britannico della Mercedes, partito dalla pole posizione, è stato al comando dall'inizio alla fine e ha preceduto sul traguardo le due Red Bull di Max Verstappn e Isak Hadjar al rientro. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, capace di rimontare ben 11 posizioni. Sesto posto per l'altra Rossa di Lewis Hamilton. Disastro McLaren, con Lando Norris uscito e Oscar Piastri fuori dalla zona punti a causa di un errore clamoroso mentre era in lotta per il podio. La gara è stata caratterizzata da due ingressi della safety car nelle fasi centrali, prima per un incidente di Alexander Albon con la sua Williams e poi per uno scontro tra le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto con la McLaren di Norris.

A completare la top ten il 19enne inglese Arvid Lindblad su Racing Bull davanti alle due Haas di Esteban Ocon e Ollie Bearman, decimo Carlos Sainz Jr. su Williams. Brividi fino alla fine con Valtteri Bottas a muro proprio nell'ultimo giro, con i commissari costretti a esporre le bandiere gialle. Nella classifica del Mondiale, Russell guadagna 15 punti su Antonelli che resta al comando con 66 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra. Male la Ferrari che resta fuori dal podio per la quinta gara consecutiva. Prossima tappa del Mondiale di Formula 1 dal 2 al 4 ottobre a Sepang, dove si disputerà il Gran Premio del Bahrain.

Gp d'Austria, primo trionfo per Pedro Acosta: Pecco bagnaia solo ottavo

Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in una gara lunga della MotoGP. Lo spagnolo della Ktm si impone al Red Bull...
tag
azerbaigian
formula 1
george russell

Formula 1 Kimi Antonelli inarrestabile: vince anche il Gran Premio di Spagna

Molto italiano Kimi Antonelli, ribaltone Mercedes: "Ho insegnato agli ingegneri come rispondere alle gufate"

A casa loro Toto Wolf umilia la Ferrari: "Cosa mi urlavano i loro tifosi a Monza"

ti potrebbero interessare

Roberto Carlos: "Ho perso il 99% dei soldi guadagnati col calcio, ecco come mi hanno fregato"

Roberto Carlos: "Ho perso il 99% dei soldi guadagnati col calcio, ecco come mi hanno fregato"

Genocidio? No, era biliardo Ma l’israeliano viene espulso

Genocidio? No, era biliardo Ma l’israeliano viene espulso

Michael Sfaradi
Coulthard infanga Leclerc: "Ha una famiglia, un bebè in arrivo, il cane nel paddock..."

Coulthard infanga Leclerc: "Ha una famiglia, un bebè in arrivo, il cane nel paddock..."

"Stai muto!": la rissa Gigio-Lukaku, l'insulto del belga fa il giro del mondo

"Stai muto!": la rissa Gigio-Lukaku, l'insulto del belga fa il giro del mondo