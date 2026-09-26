Gp Azerbaigian, vince Russell: Leclerc quarto davanti ad Antonelli

George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaigian di Formula 1, sul circuito di Baku. Il pilota britannico della Mercedes, partito dalla pole posizione, è stato al comando dall'inizio alla fine e ha preceduto sul traguardo le due Red Bull di Max Verstappn e Isak Hadjar al rientro. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, capace di rimontare ben 11 posizioni. Sesto posto per l'altra Rossa di Lewis Hamilton. Disastro McLaren, con Lando Norris uscito e Oscar Piastri fuori dalla zona punti a causa di un errore clamoroso mentre era in lotta per il podio. La gara è stata caratterizzata da due ingressi della safety car nelle fasi centrali, prima per un incidente di Alexander Albon con la sua Williams e poi per uno scontro tra le due Alpine di Pierre Gasly e Franco Colapinto con la McLaren di Norris.

A completare la top ten il 19enne inglese Arvid Lindblad su Racing Bull davanti alle due Haas di Esteban Ocon e Ollie Bearman, decimo Carlos Sainz Jr. su Williams. Brividi fino alla fine con Valtteri Bottas a muro proprio nell'ultimo giro, con i commissari costretti a esporre le bandiere gialle. Nella classifica del Mondiale, Russell guadagna 15 punti su Antonelli che resta al comando con 66 lunghezze di vantaggio sul compagno di squadra. Male la Ferrari che resta fuori dal podio per la quinta gara consecutiva. Prossima tappa del Mondiale di Formula 1 dal 2 al 4 ottobre a Sepang, dove si disputerà il Gran Premio del Bahrain.