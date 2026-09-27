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"Sinner ha la Itbs, sindrome della bandelletta ileo-tibiale"

domenica 27 settembre 2026
"Sinner ha la Itbs, sindrome della bandelletta ileo-tibiale"

1' di lettura

Jannik Sinner dovrà aspettare ancora prima di tornare in campo. Il numero uno del tennis mondiale ha annunciato la rinuncia al torneo di Pechino, previsto a partire dal 30 settembre, a causa del problema al ginocchio destro che lo tiene lontano dalle competizioni dalla finale di Wimbledon dello scorso luglio.

L’azzurro ha comunicato personalmente la decisione, spiegando che il ginocchio non è ancora nelle condizioni necessarie per affrontare un torneo. Una scelta che allunga ulteriormente l’assenza dai campi e rinvia il rientro dopo settimane di terapie, riposo e allenamenti graduali.

Secondo le informazioni riportate nelle ultime ore, il problema sarebbe legato a un’infiammazione tendinea extra-articolare. Tra le ipotesi circolate c’è anche la sindrome della bandelletta ileotibiale, una condizione che interessa la parte esterna del ginocchio e che viene generalmente trattata attraverso riposo, fisioterapia, esercizi mirati e una progressiva ripresa dell’attività sportiva.

L’obiettivo è evitare qualsiasi forzatura e permettere al ginocchio di recuperare completamente. L’ipotesi di un eventuale intervento chirurgico viene considerata soltanto come una possibilità estrema, qualora le terapie conservative non dovessero essere sufficienti.

Dopo il forfait di Pechino, l’attenzione si sposta ora sul Masters 1000 di Shanghai, in programma dal 7 ottobre. Anche in questo caso, tuttavia, non ci sono ancora certezze assolute. Sinner dovrà prima verificare la risposta del ginocchio agli allenamenti e ritrovare la condizione necessaria per affrontare una partita ufficiale. Il rientro, dunque, resta subordinato alla completa guarigione.

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tennis

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