Irlanda-Israele, non si placano le polemiche: teste basse, fasce a lutto e sputi

Irlanda-Israele, ormai, si gioca anche senza pallone. A Bačka Topola il secondo atto della sfida di Nations League è finito 1-1, ma il risultato è quasi finito ai margini. Perché dopo le teste basse durante l’inno, le strette di mano negate e le fasce nere al braccio, questa volta sono arrivati anche gli sputi. L’ennesimo episodio di una partita diventata da tempo qualcosa di molto diverso da un semplice confronto tra Nazionali. Il momento più teso è arrivato all’intervallo. L’Irlanda era appena rientrata negli spogliatoi in vantaggio 1-0, grazie al rigore di Tory Parrott, quando giocatori israeliani e componenti della panchina irlandese sono venuti a contatto.

In particolare, sono arrivati dei faccia a faccia, urla, insulti e poi gli sputi indirizzati allo staff dell’Irlanda. La delegazione irlandese ha segnalato l’accaduto ai commissari Uefa, parlando anche del "clima intimidatorio" nel quale è stata disputata la partita. Tutto questo in uno stadio vuoto, perché l’Irlanda aveva chiesto di giocare lontano da Dublino proprio per ridurre il rischio di incidenti dopo quanto successo nella gara d’andata, disputata a Debrecen. La Uefa ha accolto la richiesta e ha disposto anche le porte chiuse. Non è bastato.

Anche prima della partita era arrivato il solito messaggio politico. I calciatori irlandesi hanno abbassato la testa durante l’inno israeliano e, come già accaduto all’andata, hanno evitato la stretta di mano con gli avversari. Israele ha invece giocato con il lutto al braccio in memoria delle vittime del 7 ottobre. E dopo il gol del pareggio, segnato da Peretz nella ripresa, il capitano israeliano ha tolto la fascia, l’ha baciata e l’ha mostrata alle telecamere. All’andata quel gesto era stato compiuto da un irlandese e dedicato alle vittime di Gaza. Stavolta la scena si è ribaltata. Stessi gesti, schieramenti opposti, memoria utilizzata come messaggio. Il calcio, in mezzo, è rimasto sullo sfondo.