Partita strepitosa alla New Balance Arena di Bergamo: Atalanta-Inter finisce 4 a 4. I nerazzurri partono forte col solito Pio Esposito che sblocca il match. Poi l’infortunio di Calhanoglu e il bis del centravanti azzurro, che insacca di testa. Ma dopo un paio di minuti Elmas accorcia le distanze per la Dea.

Nel secondo tempo l’Inter tenta la fuga con Pio Esposito che si porta a casa una tripletta fenomenla. Charles De Ketelaere tiene ancora in vita gli atalantini con un preciso colpo di testa. Ma l’Inter non demorde e trova il quarto gol con Susic che insacca dal dischetto. Sul finale un fallo di mano di Bastoni concede alla Dea la possibilitá di pareggiarla. E l’ex Milan Kessié non sbaglia dagli 11 metri. L’Inter cosí perde punti in ottica Scudetto e l’Atalanta porta a casa una super prestazione.