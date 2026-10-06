Sinner, è finita davvero: il video choc, per quanto si ferma

"Officially over". Jannik Sinner ha annunciato la conclusione anticipata della sua stagione 2026 e non tornerà in campo prima dell’inizio del 2027. Il numero 1 del mondo, che perderà comunque la posizione al termine della stagione, deve rinunciare agli ultimi importanti appuntamenti del calendario: Vienna, Parigi e le Finals di Torino, dove avrebbe dovuto difendere complessivamente 3.500 punti. L’assenza di Sinner favorisce così la corsa di Sascha Zverev alla vetta del ranking.

Con un video pubblicato sui social, Sinner ha spiegato la decisione legata al problema al ginocchio destro: "Ciao a tutti, vorrei darvi un piccolo aggiornamento: io e i miei dottori abbiamo deciso che ho bisogno di un ciclo di trattamenti per il mio ginocchio. Questo significa che il mio 2026 è ufficialmente finito — le sue parole —. Gli ultimi anni, specialmente nella parte finale a Torino, mi hanno dato tante belle sensazioni ed emozioni, mentre quest’anno sarà molto diverso. In questo momento, però, ho anche bisogno di pensare alla mia carriera a lungo termine. Farò tutto il possibile per ritornare al 100%, vi ringrazio in anticipo per il vostro supporto, spero di vedervi presto in campo".

La decisione arriva dopo nuovi consulti specialistici, compreso quello effettuato a Lione con il dottor Bertrand Sonnery-Cottet. La rinuncia alla tournée asiatica esclude anche la partecipazione al Six Kings Slam e rende impossibile la presenza alle Finals di Davis a Bologna. Per Sinner ora l’obiettivo è recuperare completamente e tornare in campo in Australia nel 2027.