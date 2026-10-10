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Inter, tutto facile in casa con il Parma: vittoria per 3 a 0 contro Gilardino

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sabato 10 ottobre 2026
Inter, tutto facile in casa con il Parma: vittoria per 3 a 0 contro Gilardino

1' di lettura

L'Inter domina il Parma e torna a vincere in Serie A. La squadra nerazzurra ha battuto i ducali per 3-0 a San Siro nella sesta giornata di campionato. A decidere la partita le reti di Sucic al 13', di Calhanoglu al 19', in gol su calcio di rigore, e di Thuram al 31'. Con questo successo l'Inter si prende momentaneamente, in attesa di Roma e Lazio in campo domani, il primo posto solitario in classifica volando a 16 punti, a +3 sulle romane, mentre il Parma di Gilardino, subentrato a Cuesta in panchina durante la sosta, resta quartultimo a 4 punti, a pari merito con la Fiorentina terzultima e battuta dal Genoa al Ferraris nella partita delle 15.

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