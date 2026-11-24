A poche ore dall’operazione al ginocchio destro ecco le prime parole di Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha affidato ai social il proprio messaggio: “Negli ultimi mesi, insieme al mio team abbiamo provato di tutto per trattare il mio infortunio senza ricorrere alla chirurgia. Dopo alcuni progressi molto incoraggianti all’inizio, il mio ginocchio purtroppo non ha risposto come tutti noi speravamo, ed è per questo che oggi ho subito un piccolo intervento chirurgico per migliorare la condizione della mia banda ileotibiale”, ha spiegato.

“Mi manca davvero essere in campo e ora - ha concluso Jannik - inizierò il mio processo di recupero insieme al mio team. Grazie per tutto il vostro supporto. Ci vediamo presto!”.

L’intervento al ginocchio destro, eseguito nella mattinata di oggi, 24 novembre, dal professor Lasse Lempainen - ortopedico finlandese tra i massimi specialisti al mondo nella chirurgia degli atleti - è perfettamente riuscito. Si è optato per un allungamento della bandelletta ileotibiale, la struttura tendinea che corre lungo la parte esterna della coscia fino al ginocchio. Si tratta dell’operazione meno invasiva e meno traumatica per affrontare il problema e cercare di risolverlo in via definitiva.

L’Ansa, riportando fonti vicine al tennista, stima i tempi di recupero in circa 3 mesi. Questo ulteriore stop, quindi, esclude definitivamente la presenza dell’italiano agli Australian Open, il primo Slam dell’anno in programma a Melbourne. Sinner inizierà a breve il percorso riabilitativo ma non si forzerà in nessun modo il rientro. Tra riatletizzazione e recupero completo, potrebbero essere necessari 3-4 mesi. Possibile che il rientro avvenga nel Sunshine Double - i Master 1000 che si giocheranno tra Indian Well e Miami - o per la stagione sulla terra rossa.