Gian Piero Gasperini perde la pazienza e risponde per le rime a un tifoso della Roma. L’episodio è accaduto allo stadio Tardini, durante la sfida contro il Parma, vinta poi dai giallorossi con un netto 5-1. Un episodio diventato virale sui social, con l’allenatore protagonista di un botta e risposta dalla panchina che ha divertito e coinvolto anche gli altri sostenitori presenti sugli spalti. Tutto è nato da una richiesta insistente arrivata dalla tribuna, proprio alle spalle della panchina romanista.

Nel mirino c’è Zeki Celik? No, il destinatario delle critiche è Molina, con il tifoso che invita ripetutamente il tecnico a sostituirlo e a inserire Ghilardi. “Mister, leva Molina!”, è il grido che arriva dagli spalti. Seguito poi da altre sollecitazioni: “Ma me lo levi, dai, metti Ghilardi. Che aspetti?”. A quel punto Gasperini si gira di scatto e decide di non lasciar correre. La risposta, rivolta direttamente allo spettatore, è immediata: “Vieni te qui, no?”, accompagnata dal gesto della mano verso la panchina. Poi, visibilmente irritato, aggiunge: “E basta c...o”.

Una scena ripresa dalle telecamere e rilanciata rapidamente sui social, dove ha raccolto numerose reazioni. A rendere ancora più curioso l’episodio è quanto successo successivamente sul terreno di gioco. Molina, infatti, non viene sostituito immediatamente e resta in campo fino all’84′, quando la partita è ormai indirizzata a favore della Roma. Dagli spalti, intanto, arriva anche l’applauso di alcuni tifosi per la risposta dell’allenatore. Una parentesi colorita in una domenica comunque positiva per Gasperini, che si porta a casa tre punti e una vittoria larga.