Gp Singapore, trionfa Verstappen davanti a Lecler e Antonelli: male Hamilton

Verstappen ci ha preso gusto e fa il bis. Dopo il successo di una settimana fa in Bahrein, il pilota della Red Bukll domina il Gp di Singapore precedendo sul traguardo la Ferrari di Charles Leclerc. Sul podio Kimi Antonelli che con la sua Mercedes vede sempre più vicino il titolo Mondiale. Ad Austin, nella prossima gara in calendario, infatti il bolognese ha il suo primo match point per laurearsi campione. A otto giri dalla fine Antonelli ha confezionato una magia: ha approfittato del tentativo di Lando Norris di superare Lewis Hamilton, il britannico della McLaren è andato lungo e così il ventenne bolognese ha messo il muso della sua Mercedes davanti, poi ha scavalcato di forza Hamilton e si è meritato un inatteso terzo posto in chiusura di un fine settimana complesso. Quarti e quinti le McLaren del campione del mondo Lando Norris e di Oscar Piastri che hanno preceduto l'altra 'rossa' di Lewis Hamilton.

Antonelli ha adesso un vantaggio di 102 punti su su George Russell che a Singapore ha chiuso al nono posto. Tra due domeniche (il 25 ottobre) ha la possibilità di vincere il titolo riportando un pilota italiano in cima al mondo dopo un digiuno che dura dal 1953 con Alberto Ascari (su Ferrari 500 F2). Per vincere il titolo Kimi deve fare suo il GP e Russell nono o peggio.Se però dovessero cancellare le tappe in programma in Qatar e Abu Dhabi (per via della vicende in Medioriente) e rimpiazzarla con Imola, quindi una gara in meno rimasta, ad Antonelli basterrebbe stare davanti a Russell o non perdere più di 2 punti.