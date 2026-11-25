“Mi vergogno di quello che successe a Napoli, ma Fabio Capello mi ha dato una lezione che mi è servita anche da allenatore”. Vincenzo Montella torna su uno degli episodi più turbolenti della sua carriera da calciatore, quando il rapporto con il tecnico friulano alla Roma arrivò a un punto di rottura. L’attuale commissario tecnico della Turchia, intervenuto al podcast della Gazzetta dello Sport, ha ripercorso quella convivenza fatta di incomprensioni, panchine mal digerite e tensioni che esplosero nel giugno 2001.

Era la penultima giornata del campionato che avrebbe consegnato alla Roma il suo terzo scudetto. Al San Paolo, contro il Napoli, Montella entrò soltanto all’82′, sul risultato di 2-2. La rabbia accumulata per l’ennesima esclusione si trasformò in una reazione plateale: insulti rivolti a Capello e una bottiglietta calciata verso l’allenatore, tutto ripreso dalle telecamere. “Qualcosa successe a Napoli a livello personale, di cui mi vergogno ovviamente. Lui però fu molto maturo e, col senno di poi, è stato un grande insegnamento”, ha raccontato ‘l’aeroplanino’.

A distanza di 25 anni, Montella riconosce soprattutto la capacità del tecnico di separare i rapporti personali dalle esigenze della squadra. “Ero abbastanza fastidioso con gli allenatori, perché volevo giocare sempre. Lui però non si preoccupava dei dissapori personali e non ha mai avallato una mia cessione”. Una gestione che oggi, da allenatore, riesce a comprendere molto meglio: “Se un giocatore entra, fa il suo dovere e non crea problemi nello spogliatoio, anche se ha qualche problema con me, perché dovrei mandarlo via? L’importante è che riesca a esprimersi al meglio”. Il finale di quella storia fu quasi una lezione di calcio e di vita: una settimana dopo, nella partita contro il Parma che consegnò lo scudetto ai giallorossi, Capello schierò Montella titolare. E Vincenzo segnò anche un gol. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene.