Federica Brignone dice basta. La sciatrice italiana, che vanta 5 medaglie ai Giochi Olimpici, ha deciso di ritirarsi dall’attività agonistica. Soltanto pochi giorni fa era tornata in pista, novantuno giorni il nuovo intervento in artroscopia al ginocchio sinistro per la rimozione di placca e viti. La trentaseienne ha dato l’annuncio sui social, con un breve video pubblicato su Instagram.

IL SALUTO SOCIAL - “Ciao a tutti. Dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e che, soprattutto, mi fa troppo male”, ha esordito così Federica Brignone. Poi l’annuncio a sorpresa: “Per cui ho deciso di finire la mia carriera da atleta e non fare più le gare. È una decisione molto difficile, però mi piacerebbe davvero aprire ancora una volta il cancelletto di gara, per salutare questo mondo che amo e che adoro e per salutare tutti”. Prima di congedarsi, ha annunciato di voler salutare la pista a suo modo, con un’ultima discesa sulla neve. “Vi farò sapere dove e quando. A presto”, ha concluso.

I TROFEI E LE VITTORIE - La carriera di Federica Brignone è stata costellata da vittorie e riconoscimenti. Spiccano sicuramente le 5 medagli Olimpiche. Soltanto lo scorso febbraio, la trentaseienne era entrata - ancora di più - nel gotha dello sport italiano. Ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026, Brignone ha conquistato due medaglie d’oro in SuperG e in Gigante. Una doppia vittoria resa ancor più leggendaria dopo essere tornata in pista in seguito allo stop di quasi un anno per la rottura di tibia, perone e crociato. In bacheca vanta anche un argento a Pechino 2022 sempre in Gigante, oltre a due bronzi (a PyeongChang 2018 nella combinata e sempre nel Gigante a Pechino nel 2022).

Federica Brigone ha vinto anche due ori e tre argenti ai campionati del Mondo. Nel 2025 ha vinto l’oro a Saalbach nel Gigante. Il primo oro è arrivato nel 2023 a Meribel in combinata. I tre argenti, invece, nel SuperG a Saalbach nel 2025, nel Gigante a Meribel nel 2013 e nel Gigante a Partenkirchen nel 2011. In totale, la trentaseienne vanta 37 vittorie nella Coppa del Mondo e 85 podi complessivi. Ha ricevuto un Collare d’Oro per i meriti sportivi. È anche stata portabandiera azzurra nell’apertura dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina.

GLI INFORTUNI - Nonostante le numerosissime vittorie, Federica Brignone ha dovuto fare i conti con tantissimi infortuni nel corso della carriera. Nel 2012 è stata colpita da una cisti tendinea sul tibiale posteriore della caviglia destra che l’ha tenuta lontana dalle piste per 10 mesi. Il 3 aprile del 2025 il gravissimo infortunio in Val di Fassa.: frattura di tibia e perone, rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio e 42 punti di sutura. Infine l’ultimo intervento, dopo le fatiche di Milano-Cortina per la rimozione di placca e viti.