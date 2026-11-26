L’operazione al ginocchio destro potrebbe non bastare a risolvere definitivamente i problemi di Jannik Sinner. È questo il rischio evidenziato dal professor Loris Perticarini, chirurgo specializzato in ortopedia e traumatologia, che in un’intervista a Fanpage.it ha analizzato l’intervento effettuato a Turku, in Finlandia, per trattare la sindrome della bandelletta ileotibiale. Il timore, adesso, è che il numero due del mondo possa continuare ad avvertire dolore anche dopo la chirurgia.

“Il rischio principale è che l’intervento non risolva il problema. Non basta vedere un’anomalia della bandelletta e decidere di operarla”, avverte Perticarini. Il punto fondamentale, infatti, è capire se la fascia sia davvero l’origine del dolore oppure se rappresenti soltanto la conseguenza di un’altra difficoltà all’interno dell’articolazione: “Non credo che si comprometta la funzionalità o si peggiori la meccanica — aggiunge — Il problema è che il dolore potrebbe persistere, e questo può dipendere anche da altri fattori”.

Sinner aveva provato a lungo la strada conservativa, riuscendo anche a tornare ad allenarsi per un’ora e mezza al JMedical, prima di accusare nuovamente problemi: “Quel miglioramento non è stato sufficiente a garantirgli la continuità di allenamento necessaria per competere. Se dopo mesi di terapie il problema non è risolto, ci sta pensare all’intervento”, spiega il professore. La prospettiva del rientro richiede comunque pazienza: ”I primi quindici giorni e il primo mese sono dedicati soprattutto alla riabilitazione. Poi si passa al recupero della forza. Per il campo, almeno tre mesi”. C’è però una buona notizia: Perticarini non immagina un Sinner costretto a stravolgere il proprio tennis: “Forse potrebbe restare qualche fastidio e lui dovrà adattarsi — conclude — ma non immagino una perdita di funzionalità tale da costringerlo a ricostruire il suo tennis”.