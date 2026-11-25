L’addio di Romelu Lukaku alla nazionale belga potrebbe nascondere una storia molto più complicata di quanto emerso finora. A gettare ulteriore benzina sul fuoco è Radja Nainggolan, che dopo una lunga telefonata con l’ex compagno ha anticipato l’arrivo di rivelazioni destinate a far discutere. Il centravanti del Fenerbahce, infatti, non avrebbe ancora raccontato tutta la verità sulla decisione di lasciare i Diavoli Rossi. Il retroscena è stato svelato dallo stesso ex centrocampista di Roma, Inter e Cagliari durante un’intervista al podcast belga ‘Ongefilterd’. “Ho parlato al telefono con Lukaku per un’ora — le sue parole —. Mi ha detto che posso soltanto raccontare che sta per far esplodere una bomba. Quindi c’è ancora qualcosa che deve venire fuori”.

Una conversazione lunga, durante la quale Big Rom avrebbe confidato all’amico diversi particolari che per ora non possono essere resi pubblici. Il Ninja ha però lasciato intendere che dietro l’addio non ci sarebbero soltanto questioni legate al rendimento o all’impiego in campo: “C’erano dei problemi interni tra lui e una determinata persona. Non voglio aggiungere altro, perché sarà Romelu stesso a raccontare quello che è successo”.

Nainggolan ha anche descritto lo stato d’animo dell’attaccante: “Non posso parlare al posto suo, ma era amareggiato, deluso e frustrato per tante cose. Credo che presto capiremo quali siano stati i veri problemi”. Tra le ipotesi circolate in Belgio c’è quella di un rapporto complicato con il commissario tecnico Mark van Bommel. La possibile esclusione dall’undici titolare contro la Turchia avrebbe rappresentato una ferita per Lukaku, miglior marcatore della storia belga con 94 reti. Ora la parola passa a lui: la promessa di una rivelazione potrebbe trasformare il suo addio in un caso ben più grande.