Il pareggio spettacolare tra Manchester City e Napoli, in Champions League, è stato accompagnato da tensioni e polemiche al termine della partita. Protagonista della vicenda è Gianluigi Donnarumma, portiere dei Citizens ed ex calciatore italiano, che ha deciso di non fermarsi in zona mista per rilasciare le consuete dichiarazioni ai giornalisti.

A provocare la sua rabbia sono stati alcuni cori provenienti dal settore occupato dai tifosi del Napoli, contenenti insulti rivolti a lui e soprattutto alla madre. Visibilmente nervoso, il portiere ha lasciato l’Etihad Stadium senza concedersi alle interviste ufficiali.

Avvicinato dai cronisti mentre raggiungeva l’uscita, Donnarumma ha spiegato brevemente le ragioni della sua decisione: “Devo andare… Sono nervoso, mi hanno insultato”.

La situazione è apparsa ancora più delicata quando gli è stato chiesto se anche la madre fosse rimasta coinvolta emotivamente negli episodi. Il giocatore ha risposto con amarezza: “Mamma? Incazzata pure lei, perché l’hanno insultata”.

Il capitano della Nazionale italiana ha quindi preferito allontanarsi senza ulteriori dichiarazioni, limitandosi alle poche parole pronunciate all’uscita dello stadio. Una serata intensa, dunque, non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche personale: a far superare il limite al portiere sono stati soprattutto gli insulti rivolti alla sua famiglia.