Pokerissimo Roma in casa del Parma (1-5) nel match valido per la dodicesima giornata di Serie A. La squadra di Gasperini domina al Tardini e sale momentaneamente al secondo posto in classifica con 30 punti, a meno due dalla capolista Lazio.Protagonista assoluto Malen, autore di quattro gol, a segno anche Moura al 26′ della ripresa. Di Elphege con una bella cavalcata a campo aperto dopo un errore di Balerdi la rete del momentaneo 1-1. Gli emiliani restano fermi a 8 punti, appena sopra la zona retrocessione.