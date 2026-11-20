Il ritorno di Jannik Sinner al livello che lo ha portato in cima al tennis mondiale potrebbe richiedere ancora un anno. E la presenza agli Australian Open, primo grande appuntamento della nuova stagione, secondo Mats Wilander è tutt’altro che scontata. L’ex numero uno del mondo, intervistato dal Corriere della Sera, invita a non confondere un eventuale rientro in campo con il recupero della forma migliore. “Per l’Australia la vedo durissima. Si tratta di una questione delicata e dovrà capire quando si sentirà davvero pronto per tornare in campo”, avverte lo svedese.

Il punto, nella sua analisi, non è soltanto riuscire a riprendere a giocare in tempo per Melbourne, ma evitare che la fretta condizioni il percorso successivo. Dopo uno stop prolungato, infatti, ritrovare ritmo, fiducia e continuità richiede passaggi che non possono essere bruciati. Poi la messa in guarda soprattutto sulle aspettative che accompagneranno il campione azzurro al rientro: “Rientrare da un infortunio lungo come questo non è semplice. Puoi anche riprendere subito a vincere ma non avrà il livello dominante che aveva raggiunto”, spiega. Una distinzione importante: Sinner potrebbe tornare competitivo anche in tempi relativamente brevi, ma questo non significherebbe ritrovare immediatamente il tennis che gli ha permesso di dominare il circuito.

L’ex campione immagina per l’azzurro una ripartenza da una posizione diversa rispetto a quella lasciata prima dello stop: “Probabilmente dovrà ripartire come numero 5 o 6 al mondo. Per tornare ai livelli precedenti ci vorrà circa un annetto”, è la previsione. Un orizzonte lungo, che ridimensiona le speranze di rivedere subito il miglior Jannik, ma che richiama anche alla necessità di dare priorità alla tenuta fisica. L’obiettivo, prima ancora dei risultati, sarà tornare senza ricadute e ricostruire gradualmente le condizioni per competere ai massimi livelli nel circuito maggiore.