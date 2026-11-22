Il tennis viaggia su un doppio binario, lungo i 140 chilometri che separano Milano da Torino. Su uno corre Carlos Alcaraz, che alle Atp Finals continua a vincere e si prepara a giocare per uno dei pochi trofei ancora assenti nella sua collezione.

Sull’altro c’è Jannik Sinner, fermo ai box, alle prese con una decisione che potrebbe pesare sul suo futuro molto più di una partita persa. Due rivali e due città profondamente diverse, che si guardano da sempre allo specchio. Lo spagnolo cerca quel titolo che gli manca, l’azzurro una soluzione a un infortunio che da mesi non gli dà tregua. L’intervento chirurgico resta sul tavolo, ma operarsi potrebbe comportare rischi per quella meccanica dei movimenti che ha contribuito a renderlo uno dei migliori giocatori al mondo.

A Milano, dove si trova Jannik, è atteso un nuovo parere medico. Il nome dell’ultimo specialista interpellato, come vi abbiamo anticipato qualche giorno fa, è quello del finlandese Lasse Lempainen, chirurgo ortopedico che opera a Turku e collabora con la clinica La Madonnina. La sua competenza è ben specifica nella risoluzione del problema di Sinner: si occupa soprattutto di lesioni muscolari e tendinee degli arti inferiori. Un consulto che può pesare più di ogni precedente valutazione.

DISTURBO

Il disturbo interessa la zona della bandelletta ileotibiale, all’esterno del ginocchio, un fastidioso dolore che colpisce in particolar modo runner e ciclisti, ma che evidentemente non risparmia i tennisti. Darren Cahill, parlando a Torino, lo ha definito «banale e frustrante».

Il punto non è soltanto eliminare il dolore. Un’operazione potrebbe essere risolutiva, ma potrebbe anche incidere sulla meccanica dei movimenti. Le conseguenze, però, non sono scontate. Gli appoggi, le frenate, i cambi di direzione, quella capacità di raggiungere la palla mantenendo equilibrio: è anche su questo che Sinner ha costruito il proprio tennis traslandolo dallo sci, o meglio dai suoi movimenti. E come in ogni macchina perfetta che si rispetti, ogni equilibrio va protetto. Ecco perché il consulto assume un peso particolare, pur senza trasformarsi automaticamente in una decisione.

L’ultima parola sarà di Jannik, chiamato a scegliere tra una possibilità di soluzione e i rischi che comporta. Intanto il tempo corre. La preparazione invernale a Marbella è stata rinviata di qualche giorno e la presenza agli Australian Open resta appesa a questa scelta: l’Australia è un obiettivo, non una certezza. Forzare il rientro per esserci potrebbe rivelarsi più costoso di un’assenza. A Torino, invece, il calendario non aspetta nessuno.

Alcaraz lo sa e continua a vincere. Eppure anche nelle sue parole Sinner trova spazio. «Persino quando gioco con Jannik, qui in Italia non sento tutto lo stadio contro di me», ha scherzato lo spagnolo parlando dell’affetto dei tifosi. «Mi sento amato ogni volta che vengo qui. L’energia che ricevo in allenamento e in partita è incredibile». Sul campo Carlos ha aggiunto un’altra prova di forza. Con Ben Shelton, nella prima semifinale del sabato, ha perso il primo set 6-3, restituito il punteggio nel secondo e resistito fino al tie-break del terzo. Lì ha cambiato velocità: sette punti a uno, partita chiusa sul 3-6, 6-3, 7-6. È la capacità di alzare il livello nel momento più delicato a renderlo il grande favorito per un trofeo che ancora manca alla sua collezione. In finale affronterà (oggi ore 18, diretta Italia 1 e Sky Sport) Zverev che nell’altra semifinale ha sconfitto Medvedev 7-6, 6-4.

Così il tennis dei due rivali continua su binari diversi: a Torino Alcaraz gioca per battere Zverev ancora a qualche chilometro di distanza, a Milano Sinner cerca di tornare a poterlo fare.