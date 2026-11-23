Angelo Binaghi si schiera dalla parte di Jannik Sinner e non nasconde il dispiacere per il momento complicato che sta attraversando il numero uno azzurro. Il presidente della Federazione italiana tennis, intervenuto nella conferenza stampa conclusiva delle Finals ha parlato delle difficoltà fisiche del campione altoatesino, sottolineando come si trovi ad affrontare una situazione delicata nella quale non ha alcuna responsabilità: “Sono dispiaciuto per lui, perché oggi vedo un ragazzo che non ha nessuna colpa e che si trova a gestire una situazione difficile — dice — Non vedo più soltanto un grande campione e una grande azienda, la sua, ma soprattutto una persona che sta attraversando un momento complicato e che non se lo merita”.

Binaghi ha scelto parole significative per descrivere la condizione di Sinner, facendo anche un paragone con la vicenda legata al caso doping che aveva coinvolto il tennista due anni fa: “Ci sono delle similitudini con quello che è successo nel caso doping, quando lui non aveva fatto niente. Anche questa volta ci troviamo davanti a una situazione nella quale Jannik non ha responsabilità e che, proprio per questo, è ancora più difficile da accettare”.

Il presidente federale si è soffermato anche sulle circostanze in cui è arrivato il problema fisico, ricordando il percorso straordinario compiuto dall’altoatesino e i successi conquistati prima dello stop. “Non c’è stato un trauma, un incidente o qualcosa che sia stato fatto in maniera sbagliata — ha aggiunto — Questo fastidio è arrivato durante un periodo di riposo, dopo la più grande vittoria della sua carriera, il bis di Wimbledon, e dopo il successo agli Internazionali d’Italia. È una situazione che lascia inevitabilmente amareggiati”.

La preoccupazione, nelle parole di Binaghi, va oltre il campo e riguarda soprattutto l’aspetto umano: “Al di là di qualsiasi considerazione sportiva, quello che prevale è il dispiacere per un ragazzo che non si merita tutto questo. Un problema del genere, nelle sue condizioni, è umanamente molto più difficile da gestire di quanto possiamo immaginare dall’esterno”. La Federazione, in ogni caso, non intende far mancare il proprio sostegno. “Jannik sa benissimo che ci siamo per lui, che quando è servito siamo stati in prima fila — ha concluso — Ha un team che consideriamo probabilmente il migliore al mondo e abbiamo grande fiducia nelle persone che lo stanno seguendo”.