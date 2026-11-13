L’eleganza non conosce confini: Tombolini ridefinisce la leggerezza del lusso

Da Corridonia a Tashkent, passando per l’alta tecnologia dei tessuti “Zero Gravity”: il viaggio di Tombolini ridefinisce i confini del lusso maschile nel cuore dell’Asia Centrale.

C’è qualcosa di profondamente cinematografico nell’incontro tra la tradizione sartoriale delle Marche e il fascino millenario di Tashkent. Immaginate le vetrine illuminate di Zarafshon Street, nel cuore pulsante della capitale uzbeka, dove il lusso italiano ha celebrato il suo nuovo, ambizioso avamposto. Non è solo questione di espansione commerciale o di strategie di mercato in quella che oggi è una delle piazze più dinamiche dell’Asia Centrale. È una storia di visione, di incontri e di quel saper fare italiano che sa farsi ambasciatore nel mondo senza perdere un grammo della propria identità.

Visioni Condivise e Radici Profonde

A suggellare questa nuova tappa, celebrata in grande stile insieme a Dmitry Mashchenko — fondatore e CEO di PODIUM Group, punto di riferimento del luxury retail in Uzbekistan da ben ventisei anni —, è la voce stessa di Silvio Calvigioni Tombolini. Nelle sue parole c’è il manifesto di un’intera filosofia aziendale:«L’apertura di Tashkent rappresenta un passo importante nella crescita di Tombolini e conferma la nostra volontà di portare la cultura sartoriale italiana in mercati nuovi e ricchi di potenziale. Con Zero Gravity e TMB interpretiamo un’idea di eccellenza che unisce alta qualità, innovazione e libertà di movimento. Siamo lieti di intraprendere questo percorso insieme a PODIUM, con cui condividiamo la prospettiva di uno sviluppo solido e duraturo».

Zero Gravity: Quando l’Abito Diventa una Seconda Pelle

Al centro della scena, a catturare gli sguardi degli ospiti intervenuti nel nuovo monomarca, c’è lui: il progetto Zero Gravity FW26-27.

Nel lessico della moda contemporanea, Tombolini sceglie la strada della sottrazione intelligente e della ricerca tecnologica più spinta. Capispalla che sfidano la gravità, pensati per l’uomo che attraversa i fusi orari con la stessa naturalezza con cui firma un contratto. È l’incontro perfetto tra la leggerezza assoluta, il comfort e la funzionalità, affiancato dalla dinamicità della capsule TMB, pensata per un guardaroba versatile e contemporaneo. A Tashkent, tra i riflessi di una boutique che è già un manifesto di stile, l’uomo Tombolini continua a scrivere il proprio racconto: un viaggio in cui l’eleganza non è mai un costume di scena, ma il modo più autentico di abitare il proprio tempo.