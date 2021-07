Roberto Saviano, "Salvini e Meloni bast***. Solo ciarpame". Il guru insulta e rischia grosso: spennato

16 luglio 2021 a

Roberto Saviano aveva lasciato New York lo scorso dicembre per partecipare a PiazzaPulita, la trasmissione condotta da Corrado Formigli su La7. Proprio durante il talk, ricorda il Tempo, aveva dato dei "bast***i" a Matteo Salvini e a Giorgia Meloni per la loro linea politica sull'immigrazione, per quel loro "no ai porti aperti". Affermazioni pesanti che non sono piaciute affatto alla leader di Fratelli d'Italia che lo ha querelato.

"Sono stufa di assistere a questo disgustoso sciacallaggio da parte di Saviano. Per voi è normale che a questo odiatore seriale sia consentito diffamare (senza contraddittorio) chi non è in studio?", aveva tuonato allora sul suo profilo Twitter la Meloni. E adesso la Procura di Roma, nella persona del pm Pietro Pollidori, ha chiuso le indagini su Saviano contestandogli il reato di diffamazione aggravata.

L'autore di Gomorra ora rischia quindi di finire a processo. Su Youssuf, il bambino guineano di 6 mesi annegato a novembre durante la traversata del Mediterraneo, Saviano, aveva detto: "Vi sarà tornato alla mente tutto il ciarpame detto sulle Ong: 'taxi del mare', 'crociere'.., ma viene solo da dire bast***i. A Meloni, a Salvini, bast***i, come avete potuto? Come è stato possibile, tutto questo dolore descriverlo così? È legittimo avere un'opinione politica ma non sull'emergenza".

