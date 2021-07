Libero De Rienzo, arrestato il presunto pusher: si tratta di un cittadino gambiano. Si chiude il cerchio?

28 luglio 2021 a

È stato arrestato il pusher che avrebbe dato la droga a Libero De Rienzo, l'attore trovato morto nella sua abitazione il 15 luglio scorso. I carabinieri hanno proceduto all'arresto di un cittadino gambiano colto in flagranza del reato di spaccio nei confronti di diverse persone nella zona di Torre Angela, Roma. Ad aiutare gli investigatori l'analisi dei tabulati telefonici che ha così consentito di individuare la posizione dello spacciatore proprio nei pressi dell'abitazione dell'attore napoletano nel tragico pomeriggio.

Intanto nelle scorse settimane è stata eseguita - al Policlinico Gemelli di Roma - l'autopsia che però non è riuscita a chiarire pienamente le cause del decesso dell'attore. Da qui la necessità di ulteriori approfondimenti. Come noto ormai nell'abitazione di De Rienzo erano state trovate tracce di eroina. Ma a un primo esame sul corpo dell'attore (le dita, il viso) non erano state notate tracce dello stupefacente, come se non fosse stato lui a maneggiarla.

"Ogni volta che vedevo un film con Picchio - aveva confessato la cugina di De Rienzo - coglievo un velo di malinconia che, ne sono certa, nasceva da quella madre che non ha conosciuto. Un vuoto che colmava soltanto quando volgeva il suo sguardo verso il mare di Procida, dove so, è stato davvero felice. Ora le sue spoglie riposeranno accanto a lei, sulle colline irpine da cui si può scorgere il mare, a Paternopoli".



