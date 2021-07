Imola, pakistano violenta e mette incinta figlia minorenne: arrestato, ecco a chi dà la colpa. Orrore puro

31 luglio 2021 a

Abusava da tempo della figlia minorenne fino a metterla incinta. Arrestato un pachistano, regolarmente residente in Italia dal 2009, per violenza sessuale. Il fatto è emerso quando, ad un controllo in ospedale avvenuto il 15 gennaio 2021, è risultato che la ragazzina di 15 anni aspettasse un bambino: in quella circostanza, il padre ha provato ad addossare tutte le responsabilità su un cugino che era venuto a fare visita alla famiglia, ma totalmente estraneo alla vicenda.

"È stato un suo cugino - dichiarava il pachistano - che è venuto a farci visita a casa". Dagli accertamenti delle forze dell’ordine di Imola, però, sono emerse altre verità. Con la stessa conferma della ragazzina, che per prima ha parlato delle violenze e che ha rivelato di essere stata più volte vittima dei suoi abusi.

"Da numerose testimonianze e dalle altre attività investigative sono emersi immediatamente sospetti sul padre", hanno fatot sapere dal commissariato di Imola che ha condotto le indagini, "svolte anche mediante consulenze tecniche disposte dalla Procura di Bologna che hanno dimostrato la responsabilità dell’uomo", nei cui confronti il pm Giampiero Nascimbeni ha chiesto e ottenuto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Questo anche perché "la figlia, dopo un’iniziale reticenza, ha ammesso di essere stata più volte abusata dal genitore".

