Milano, il romeno fuori controllo alla cassa del supermercato. "Hai rubato la spesa", lui tira fuori i genitali

La loro intenzione era quella di uscire dal supermercato con il carrello pieno e senza pagare un euro ma sono stati beccati dal personale e uno dei due per sfregio, si è abbassato i pantaloni e ha mostrato i suoi genitali agli addetti. I fatti sono accaduti al negozio Carrefour di via Carlo Farini, a Milano. Nel carrello c'era tutta merce non pagata del valore complessivo di 770 euro. Una spesa folle che volevano portare a casa gratis. Ma gli è andata male.

I due protagonisti del furto "osceno" sono due romeni di 32 e 42 anni, entrambi pregiudicati per reati contro il patrimonio. I due sono stati fermati dai carabinieri e quindi denunciati per tentato furto in concorso. Non solo. Il ladro di 32 anni è stato deferito in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico.

Quello di 42 anni, invece, al termine delle procedure di identificazione, è risultato destinatario di un provvedimento di allontanamento, emesso dal magistrato di sorveglianza di Genova il 18 settembre dello scorso anno ed eseguito lo scorso 7 agosto. E' stato perciò arrestato e portato nelle camere di sicurezza della caserma Montebello di Milano, in attesta del rito per direttissima.

