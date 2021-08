Rave a Viterbo, arrestato un 33enne albanese: cosa gli hanno trovato nel cofano dell'auto

20 agosto 2021 a

a

a

Il rave illegale andato avanti per giorni a Valentano, nel Viterbese, è terminato. Ma le polemiche non si fermano: in molti si sono lamentati per via della facilità con cui si è organizzato un evento di quella portata, con circa 10mila persone da tutta Europa. Mentre gran parte dei cittadini e dei lavoratori è impegnata a rispettare le regole anti-Covid imposte dall'esecutivo. Nel frattempo continuano a venire fuori notizie collegate alla festa clandestina: un albanese di 33 anni residente a Novara è stato arrestato a Chiusi, provincia di Siena, dopo che si è scoperto cosa stesse trasportando in auto. Di cosa si trattava? Sette etti di droghe, tra cocaina, marijuana e hashish.

Il 33enne ha confessato agli agenti che stava portando gli stupefacenti proprio al rave party nel Viterbese. La droga era nel cofano motore e sotto il parabrezza. Nel frattempo c'è soddisfazione per lo sgombero e la fine della festa illegale. "Finalmente l'area è stata liberata dopo diversi giorni. E' stato un assembramento di migliaia di persone, alcuni asseriscono oltre 10mila, e questo provoca un elemento di facilitazione nella circolazione del virus. Sicuramente ci sarà un aumento dei contagi", ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato.

E adesso è alto il rischio di emulazione in Italia. Giovedì sera, per esempio, a Lecce è stato sventato un rave nelle campagne del capoluogo di provincia pugliese, durante interventi di controllo di polizia e carabinieri, i quali hanno applicato direttive nazionali arrivate dopo il caso nel Viterbese. Attraverso il monitoraggio dei social media, diverse pattuglie di polizia hanno intercettato l'invito a partecipare al rave, riuscendo così a bloccare in tempo un furgone con alcuni giovani, tutti con precedenti per rave party, e a bordo anche qualche strumento per l'amplificazione: 6 casse acustiche, un gruppo elettrogeno con tanica di benzina e cavi per i collegamenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.