Mimmo Lucano condannato, ma il Tg1 "buca". La Lega accusa: "Nemmeno un titolo, caso increscioso"

Silenzio tombale del Tg1 sulla condanna di Mimmo Lucano. L'ex sindaco di Riace è stato condannato per associazione a delinquere finalizzata al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, truffa, peculato e abuso d’ufficio. Tutte accuse per cui il tribunale di Locri l'ha condannato a 13 anni e 2 mesi. Eppure sulla prima rete della tv di Stato, in particolare nell'edizione che va dalle 13.30 alle 14 del tg di oggi, non c'è traccia.

Mimmo Lucano condannato: 13 anni di carcere. Il business dell'accoglienza dei migranti: come funzionava il sistema del sindaco Pd

A denunciarlo è la Lega in una nota congiunta firmata dai senatori Giorgio Maria Bergesio, Simona Pergreffi e Umberto Fusco, tutti componenti della commissione di Vigilanza Rai. "Riteniamo increscioso come il Tg1 si dimentichi, nei titoli, della condanna di Lucano - si legge -. Sempre pronti a sbirciare sul caso Morisi, ora Carboni e i suoi improvvisamente 'bucano' la notizia del giorno, salvo poi provare a rimediare con un servizio che lascia spazio ad una sola campana, quella del condannato".

E ancora: "Strano come quando c'è da attaccare la Lega si è sempre pronti, mentre se c'è qualcosa che riguarda gli amici degli amici ci si distrae colpevolmente. Porteremo il caso in commissione con le dovute modalità, confidando inoltre che l'avvento di Fuortes possa presto porre rimedio ai danni arrecati dal precedente amministratore delegato, capace di premiare alle direzioni dei tg personaggi evidentemente non all'altezza". Insomma, un grosso scivolone. Soprattutto perché l'ex cittadino di sinistra ha ricevuto una condanna ben superiore rispetto ai 7 anni e 11 mesi richiesti dall'accusa. Un risultato raggiunto dal collegio al termine di una camera di consiglio durata 72 ore. Camera di consiglio per il Tg1 mai esistita.

