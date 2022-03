Fuori dal Coro, l'africano occupa una casa: "Dio ha scelto per me, paga il Signore"

23 marzo 2022 a

a

a

"Dio ha scelto questa casa per me, paga il Signore!". Questa l'assurda giustificazione che un occupante ha dato all'inviata di Fuori dal Coro, la trasmissione di Mario Giordano in onda su Rete 4. La giornalista, con proprietaria della casa a seguito, era andata da lui per chiedere spiegazioni. L'uomo, infatti, probabilmente di origine africana, vive in un appartamento senza pagare l'affitto.

Giordano davanti alle piattaforme di gas italiano nell'Adriatico: "Sapete perché sono ferme?". Scandalo politico | Video

"Ho fatto tanti soldi, pagherò", ha detto l'abusivo cercando di correre ai ripari. "Si però è da più di un anno che non paga l'affitto", ha puntualizzato l'inviata. A quel punto l'occupante ha tirato fuori un'altra storia assurda: "Io ho una visione, adesso le spiego. Io voglio creare un ponte tra l'Africa e l'Italia...". Nel servizio andato in onda su Rete 4, la giornalista spiega: "Giulio, il businessman è convinto di essere nel giusto. Dice che Dio ha scelto questa casa per lui". Di fronte a queste parole Giordano si è messo le mani nei capelli e ha iniziato a ridere.

"Paga il signore, il Signore mi ha detto: 'Questa è la casa! Questa è la tua casa'", ha continuato imperterrito l'uomo. Che ha ignorato anche l'avviso di sfratto per morosità. Era previsto il 24 gennaio 2022, ma ovviamente non è stato rispettato. Alla fine la promessa: "Pagherò tutto fino all'ultimo centesimo".

"Vi chiedo scusa, devo fare una confessione...". Disastro Mario Giordano, cosa manda in onda: imbarazzo a Mediaset | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.