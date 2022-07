Giorgia Meloni, la foto-choc di Lampedusa: "È questo il modello umanitario della sinistra?"

09 luglio 2022 a

A Giorgia Meloni basta una sola foto per smentire il Partito democratico. Su Twitter la leader di Fratelli d'Italia pubblica uno scatto dall'hotspot di Lampedusa. Risultato? Quasi 2 mila migranti ammassati tra i rifiuti. Oltre alle condizioni igienico-sanitarie drammatiche, si ricorda che il centro d'accoglienza può ospitare al massimo 350 persone. Quanto basta a scatenare la Meloni: "E questo sarebbe il famoso modello umanitario della sinistra? Dire no all'immigrazione illegale di massa significa anche dire no a tutto ciò".

Solo qualche giorno fa il tema aveva provocato un acceso botta e risposta tra la numero uno di FdI e il segretario del Pd. "Le recenti dichiarazioni del vicepresidente Usa, Kamala Harris, contro l'immigrazione illegale dimostrano ancora una volta come nel mondo tutti si preoccupino di difendere i propri confini - era stato l'attacco della Meloni -. Solo la sinistra italiana, nella sua foga immigrazionista, continua a tenere spalancati i nostri porti a chiunque. Capiranno mai che bloccare l'immigrazione clandestina è un dovere? Lo ripeterò all'infinito: blocco navale subito per fermare le partenze e la tratta di esseri umani verso l'Italia".

La replica? Enrico Letta, di fronte ai numeri che gli danno torto, si è limitato a puntare il dito contro "la volontà di speculare su temi complicati, la gestione delle frontiere fa parte degli obblighi dello stato di diritto e una moderna politica di immigrazione deve consentire un'immigrazione legale insieme all'Ue".

