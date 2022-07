Matteo Salvini, "e questo gentiluomo?". Migranti, insulti e minacce

22 luglio 2022 a

Le Ong contro Matteo Salvini, e viceversa. l'immigrazione e la lotta agli sbarchi selvaggi torna prepotentemente nell'agenda politica italiana. Dopo la crisi di governo, si accende la campagna elettorale-lampo, che porterà l'Italia al voto il prossimo 25 settembre. Nel biennio 2017-2019 il leader della Lega aveva fatto della tolleranza zero e dei "Porti chiusi" la base del suo clamoroso exploit alle urne prima e dei successi da ministro degli Interni poi. Con l'arrivo del Conte 2 e del governo Draghi, il tema dell'accoglienza è scivolato nel silenzio, soppiantato dall'emergenza sanitaria, dalla crisi economica, dalla guerra e da ragioni di realpolitik. Da quando il Carroccio si è sentito le mani un po' più libere, è però ripartito il cannoneggiamento verso Luciana Lamorgese, la ministra indigesta che ha sostituito proprio Salvini al Viminale. Non a caso, martedì in Senato, la Lega ha proprio citato l'inversione di rotta sulla immigrazione come una delle condizioni poste a Mario Draghi per vedersi rinnovata la fiducia. E' finita come tutti sanno, e ora si balla.





Su Twitter, qualche ora fa, Salvini ha pubblicato un post per così dire programmatico: "Tornare a difendere i confini italiani dopo i ripetuti fallimenti della Lamorgese: lo farà il prossimo ministro dell'Interno. Voi che ne dite amici?". Una sfida accompagnata dalla foto di Salvini stesso e di un barcone di migranti, con lo slogan "Torna la sicurezza, torna il coraggio". Gli ha risposto Luca Casarini, ex leader dei no global a Genova nel 2001 che si è rifatto una carriera come capo-missione della nave Mar Jonio, una delle Ong italiane attive nel Mediterraneo per portare i migranti nei porti italiani. "Ci vediamo presto, pallone gonfiato". A stretto giro di posta, ecco la replica del Capitano: "Che dite, questo gentiluomo dei centri sociali minaccia, insulta o mi invita ad un aperitivo?? 25 settembre, parola agli Italiani!!!".