Civitanova Marche, nigeriano ucciso a colpi di stampella in strada: chi è il killer

Ucciso con una stampella. È accaduto nel primo pomeriggio di venerdì 29 luglio, quando un 38enne, Alika Ogorchukwu, è morto dopo una discussione. Il tutto è accaduto lungo il corso Umberto I, in pieno centro a Civitanova Marche, nei pressi dell'incrocio con piazza XX Settembre. Stando alle prime ricostruzioni la vittima, di origini nigeriane, è stata colpita più volte alla testa con la sua stessa stampella. Inutili i soccorsi.

Sul posto sono giunti sia i sanitari del 118 che la Croce verde, eppure non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Alla base del delitto, avrebbero rivelato diverse fonti alla Polizia e al procuratore Claudio Rastrelli, una lite: il 38enne di origini nigeriane avrebbe fatto apprezzamenti alla donna che si trovava con l'aggressore. Le indagini hanno subito fermato un 32enne della Campania ritenuto l'autore della violenta aggressione.

Alika risiedeva a San Severino Marche ma era solito spostarsi sulla costa per chiedere l'elemosina. Il suo corpo è rimasto a terra, sul marciapiede, per diverso tempo e davanti ai negozi e ai passanti sconvolti. Solo successivamente il cadavere è stato coperto da un lenzuolo e portato via. Le indagini sono comunque ancora in corso e l'aggressore rischia la condanna per omicidio, con l'aggravante dei futili motivi.